Advertisement

لبنان

انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات بلديات المنية – الضنية

Lebanon 24
20-05-2025 | 09:04
A-
A+
Doc-P-1363283-638833541117422019.png
Doc-P-1363283-638833541117422019.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
جرت اليوم المرحلة الأولى من انتخابات رؤساء ونواب رؤساء البلديات في قضاء المنيةالضنية، بإشراف قائمقام القضاء السيدة جان الخولي، وذلك في مقر القائمقامية في دير عمار.
Advertisement

وقد تم إنتخاب توفيق زريقة رئيساً لبلدية المنية ـ النبي يوشع بعدما نال 19 صوتاً من أصل 21 صوتاً مقابل ورقتين بيضاء، وانتخاب شفيق العتري نائباً للرئيس بحصوله على 12 صوتاً مقابل 11 ورقة بيضاء.

كما جرى إنتخاب أحمد عيد رئيساً لبلدية دير عمار بإجماع 18 صوتاً، وانتخاب محمد الجندي نائباً للرئيس بحصوله أيضاً على 18 صوتاً.

وانتخب مصطفى غمراوي رئيساً لبلدية بحنين ـ الريحانية ـ مزرعة أرطوسة بحصوله على 15 صوتاً، كما انتخب عمر لحلوح نائباً للرئيس بعدما نال 14 صوتاً مقابل صوتاً واحداً لمنافسه نزار عجاج.

وانتخب نعمان الشامي رئيساً لبلدية مركبتا بحصوله على 12 صوتاً وكذلك انتخب عطا ناصيف عطية نائباً للرئيس بحصوله على 12 صوتاً.

وتأجّل إنتخاب رئيس ونائب رئيس لبلدية برج اليهودية إلى موعد يحدد لاحقاً إلى حين تبلغ الأعضاء كافة بموعد الجلسة.
مواضيع ذات صلة
932 مرشحا للمجالس البلدية في قضاء المنية - الضنية
lebanon 24
20/05/2025 20:25:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى وزارة الداخلية لمواكبة انطلاق الانتخابات البلدية والاختيارية
lebanon 24
20/05/2025 20:25:35 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلان لائحة "عهد التغيير" في مراح السفيره - قضاء المنية الضنية
lebanon 24
20/05/2025 20:25:35 Lebanon 24 Lebanon 24
في عكار والمنية–الضنية... إليكم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية
lebanon 24
20/05/2025 20:25:35 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

بلديات 2025

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:15 | 2025-05-20
13:15 | 2025-05-20
13:13 | 2025-05-20
13:09 | 2025-05-20
13:00 | 2025-05-20
12:58 | 2025-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24