انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات بلديات المنية – الضنية

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جرت اليوم المرحلة الأولى من انتخابات رؤساء ونواب رؤساء البلديات في قضاء – ، بإشراف قائمقام السيدة ، وذلك في مقر القائمقامية في .وقد تم إنتخاب توفيق زريقة رئيساً لبلدية المنية ـ النبي بعدما نال 19 صوتاً من أصل 21 صوتاً مقابل ورقتين بيضاء، وانتخاب شفيق العتري نائباً للرئيس بحصوله على 12 صوتاً مقابل 11 ورقة بيضاء.كما جرى إنتخاب رئيساً لبلدية دير عمار بإجماع 18 صوتاً، وانتخاب نائباً للرئيس بحصوله أيضاً على 18 صوتاً.وانتخب مصطفى رئيساً لبلدية بحنين ـ ـ مزرعة أرطوسة بحصوله على 15 صوتاً، كما انتخب عمر لحلوح نائباً للرئيس بعدما نال 14 صوتاً مقابل صوتاً واحداً لمنافسه عجاج.وانتخب نعمان رئيساً لبلدية مركبتا بحصوله على 12 صوتاً وكذلك انتخب عطا نائباً للرئيس بحصوله على 12 صوتاً.وتأجّل إنتخاب رئيس ونائب رئيس لبلدية إلى موعد يحدد لاحقاً إلى حين تبلغ الأعضاء كافة بموعد الجلسة.