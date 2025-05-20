خلال الساعات المقبلة... هذا ما سيطلبه "حزب الله"



أشار مصدر جنوبيّ إلى أنّ " " سيعمل خلال الساعات المقبلة على تكثيف إتّصالاته بمرشّحين، للطلب منهم بعدم خوض سباق الإنتخابات البلديّة والإختياريّة في بعض قرى الجنوب، حيث لم يتمّ التوصّل إلى توافق بعد.

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ولفت المصدر إلى أنّ "حزب الله" يتمنّى أنّ تنسحب التزكية على كافة البلدات الجنوبيّة، وخصوصاً تلك القريبة من الحدود مع المحتلّة، وسط الخشية من استغلال العدوّ الإسرائيليّ للإستحقاق الإنتخابيّ، وإمكانيّة شنّه عدواناً بهدف تعطيل عمليّة الإنتخاب.



وتجدر الإشارة إلى فوز لائحة "التنمية والوفاء" في بلدة شيحين اليوم بـ"التزكية"، لتُضاف إلى العديد من البلدات التي نجح فيها "الثنائيّ الشيعيّ" في حثّ المرشّحين على التوافق.