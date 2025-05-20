الإعلان عن لائحة ثانية في مغدوشة تحت اسم "مغدوشة للكل"

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أعلنت لائحة ثانية في تحت اسم "مغدوشة للكل" وتضم : سمعان الياس ، بولص ، مارون قسطنطين، فادي ، إبراهيم الناشف، رافول، جهاد توفيق قسطنطين وكلود ، ميشال وفيق خليل ، امل عفيف ،سعيد ، اكرام ، كريستيان ، وليد خليل خليلوبهذا يكون التنافس على المجلس البللدي بين لائحتين .اما بالنسبة للمقاعد الاختيارية يتنافس ستة مرشحين على ثلاثة مقاعد