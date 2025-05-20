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لبنان

الإعلان عن لائحة ثانية في مغدوشة تحت اسم "مغدوشة للكل"

Lebanon 24
20-05-2025 | 09:41
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 أعلنت لائحة ثانية في مغدوشة تحت اسم "مغدوشة للكل" وتضم : سمعان الياس قسطنطين ، هيفاء بولص حايك، ابراهيم مارون قسطنطين، فادي انطوان سمعان، إبراهيم جوزيف الناشف، جوزيف جورج رافول، جهاد توفيق قسطنطين وكلود جميل الحايك، ميشال وفيق خليل ، امل عفيف حليس ،سعيد جورج الخوري، اكرام حنا الخوري،  كريستيان جبران الخوري ، وليد خليل  خليل 
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وبهذا يكون التنافس على المجلس البللدي بين لائحتين .

اما بالنسبة للمقاعد الاختيارية يتنافس ستة مرشحين على ثلاثة مقاعد
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