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لبنان

بري يدعو إلى جلسة للجان المشتركة... واقتراح قانون الانتخابات النيابية على جدول الأعمال

Lebanon 24
20-05-2025 | 09:50
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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم، لجان المال والموازنة، والإدارة والعدل، والدفاع الوطني والداخلية والبلديات، والصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، إلى جلسة مشتركة في تمام الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 22 أيار 2025 وذلك لدراسة جدول الأعمال التالي: 
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-  إقتراح القانون الرامي إلى إنشاء نظام الرعاية الصحية الأولية الشاملة الإلزامية.

- إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب.

- إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس الشيوخ.

- إقتراح قانون اللقاء الأرثوذكسي.

- إقتراح قانون تعديل انتخاب أعضاء مجلس النواب.

- إقتراح قانون إنتخاب أعضاء مجلس الشيوخ وسائر القضايا المرتبطة به.
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