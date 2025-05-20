بجرم اختلاس الأموال.. الحجار استجوب أمين سلام وشقيقه

استجوب التمييزي القاضي على مدى ساعتين، السابق في حضور وكيليه المحاميين ، حول الأخبار المقدم ضده وضد شقيقه ومستشاره وأيلي عبود من بجرم اختلاس الأموال وابتزاز شركات التأمين.

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وفي نهاية الجلسة قرر تركه رهن التحقيق واستدعاه إلى جلسة ثانية يعقدها يوم الثلاثاء المقبل.