توقيف عدّة أشخاص وضبط أسلحة وذخائر حربية ومخدرات

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صدر عن – البيان الآتي:ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها في مختلف المناطق، نفَّذَت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من عملية دهم في منطقة الزاهرية – ، وأوقفت المواطنَين (م.ز.) و(و.خ.)، وضبطت في حوزتهما أسلحة وذخائر حربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.كما دهمت وحدة أخرى من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في مناطق – طرابلس، وخربة داوود – ، والمنية – ، وببنين – ، وأوقفت 6 مواطنين كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار. وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.كذلك أوقفت وحدات من الجيش 6 أشخاص وفقًا لما يلي:- توقيف المواطن (ب.ق.) والسوري (ي.ص.) في – ، لعدم امتثالهما لعناصر دورية للجيش، وضبط كمية من المخدرات في حوزتهما.- توقيف المواطن (م.ه.) والسوري (م.م.) والفلسطيني (ل.ع.) عند حاجز السفري – كونهم مطلوب توقيفهم بجرم السلب.- توقيف المواطن (م.ج.) عند حاجز العاصي – لنقله 30 صندوقًا من التبغ مُعدَّة للتهريب.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.