الكتائب: انتخابات بيروت تكرّس الشراكة الوطنية

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عقد لحزب اجتماعه الدوري برئاسة الجميّل، وبعد التداول في مجريات والاختيارية، وفي ضوء ، أصدر البيان الآتي:1-مع انتهاء الجولة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية، أظهر اللبنانيون توقهم إلى العمل المحلي، وأكدوا رغبتهم في تطوير مدنهم وبلداتهم، والتزامهم إدخال تغيير حقيقي على مستوى .ويعتبر المكتب السياسي أنه، بعد نجاح أهالي العاصمة في صون المناصفة، فإن الأمل معقود على أن تتوّج هذه النتيجة بمشاريع إنمائية تعيد إلى سابق تألقها وحداثتها، عجاف من الركود.يوجّه الحزب التهنئة إلى جميع الفائزين في محافظة ، مشددًا على أن الأولوية في المرحلة المقبلة يجب أن تكون للعمل الإنمائي وخدمة أبناء القرى والبلدات، بعيدًا من الحسابات الخاصة أو الاعتبارات الثانوية.ويهنّئ المكتب السياسي الفائزين في ، رغم حملات التشويه الكبيرة التي استهدفت ، الذي آثر عدم الانجرار إلى سجال عقيم لا يليق به كحزب، ولا بمدينة .ويأسف الحزب لما رافق الاستحقاق من محاولات لبثّ الخوف، واستغلال النبض المقاوم لأهل زحلة بهدف تفريق الزحليين السياديين، الذين لا يجوز أن يفرّقهم أي أمر، وخصوصًا معركة بلدية إنمائية.2-يعتبر حزب الكتائب أن المنطقة تخطو نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والسلام، وهي مرحلة لا يجوز أن يكون غائبًا عنها بعد كل ما دفعه من أثمان.المكتب السياسي، وإذ يثمّن الموقف الصادر عن فخامة رئيس الجمهورية في هذا السياق، يؤكد أهمية مواكبة مسار المنطقة وتأمين المقتضيات له بدءًا من حصرية السلاح بيد الدولة.إن حزب الكتائب يضع ثقته في رئيس الجمهورية لتنفيذ هذا المطلب الدولي ، حتى لا يكون لبنان من الدول المتخلّفة عن هذه الفرصة، ويبقى على رصيف الانتظار.