مسار الانتخابات البلدية... مدار بحث بين عون وسلام

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استقبل رئيس الجمهورية بعد ظهر اليوم في ، الدكتور الذي اطلعه على نتائج التي انعقدت في العاصمة نهاية الأسبوع الماضي، وعلى أجواء اللقاءات التي عقدها على هامش القمة.واطلع الرئيس سلام على نتائج لقاءاته في يوم السبت الماضي، وحصيلة زيارته الى امس الاثنين.كما تطرق الرئيسان الى مسار والاختيارية، والتحضيرات الجارية للمرحلة الرابعة والأخيرة في محافظتي الجنوب والنبطية.