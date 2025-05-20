اللجان النيابية ناقشت اقتراحات قوانين

عقدت اللجان النيابية جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس
مجلس النواب إلياس بوصعب
، وحضور وزير المال ياسين جابر
ووزير الطاقة جو صدي
وعدد من النواب.
وقال بوصعب
بعد الجلسة: "عقدنا جلسة للجان المشتركة وكان على جدول أعمالها عدد من مشاريع القوانين لها علاقة بوزارة الطاقة واقتراحات قوانين ومنها اقتراحات قوانين تتعلق بالانتخابات النيابية وناقشنا في حضور وزير المالية
والطاقة اللذين أبديا وجهة نظرهما بالمراسيم التي لها علاقة بالاتفاقيات التي وقعت مع العراق
وعلى أساسها يتم تزويد لبنان
بالنفط لإنتاج الكهرباء. وبعد الزيارة تم نقاش الاتفاقيات التي لم تبرم في المجلس النيابي لأسباب أصبحت معروفة وتبين على اثر هذه الاتفاقيات انه مازال هناك الكثير من المعلومات التي طالبناها من وزير الطاقة
ان يقدم ليدرس اكثر وان يأتوا الينا في حجم الجباية الحقيقية والخطة لوقف الهدر الذي يحصل في قطاع الطاقة فوعدنا وزير الطاقة انه سياتي بها في الجلسة المقبلة".
أضاف :"كما هناك اقتراحان يتعلقان بالصليب الأحمر ، وهناك ملاحظات على القانون الحالي لذلك شكلنا لجنة فرعية لدرسها ونعود لدرسه في اللجان المشتركة.
اما بالنسبة لاقتراح البطاقة الصحية وهو مهم فسنعقد جلسة خاصة للجان المشتركة ببند وحيد هو هذا البند.
اما الاقتراحات المتعلقة بالانتخابات فحصل نقاش وبعض الزملاء يريدون مناقشة الاطر الموضوعة لمناقشتها وما هو متفق عليه وما هو غير متفق عليه .وهذه الاقتراحات أحالها الرئيس بري
إلى اللجان لدراستها وهذا ملف بالسياسة مهم وهو يحتاج إلى توافق في السياسة ولا احد يستطيع ان يغيب احدا ولكن لانستطيع منع احد من النواب ان يقدم اقتراح قانون ولا نستطيع القول اننا لا نريد درسها.