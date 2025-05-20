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لبنان

أورتاغوس: لا يزال أمام لبنان الكثير لنزع سلاح "حزب الله"

Lebanon 24
20-05-2025 | 10:30
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قالت نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغن أورتاغوس "لا يزال أمام لبنان الكثير لنزع سلاح "حزب الله".
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وأضافت أورتاغوس: "المسؤولون اللبنانيون أنجزوا في الأشهر الـ6 الأخيرة أكثر مما فعلوا على الأرجح طيلة السنوات الـ15 الماضية".
 
 
 
وأشارت إلى أنّ "الولايات المتحدة دعت إلى النزع الكامل لسلاح "حزب الله". وتابعت: "نزع سلاح حزب الله لا يخص فقط جنوب الليطاني".
 
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