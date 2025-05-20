أورتاغوس: لا يزال أمام لبنان الكثير لنزع سلاح "حزب الله"

قالت نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغن أورتاغوس "لا يزال أمام الكثير لنزع سلاح " ".

وأضافت أورتاغوس: "المسؤولون اللبنانيون أنجزوا في الأشهر الـ6 الأخيرة أكثر مما فعلوا على الأرجح طيلة السنوات الـ15 الماضية".

وأشارت إلى أنّ " دعت إلى النزع الكامل لسلاح "حزب الله". وتابعت: "نزع سلاح حزب الله لا يخص فقط جنوب ".