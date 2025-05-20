Advertisement

لبنان

جولة "شوفية"... وزير الثقافة من قصر بيت الدين: وعود حقيقية في ترميمه

Lebanon 24
20-05-2025 | 10:54
A-
A+
Doc-P-1363319-638833605903725736.png
Doc-P-1363319-638833605903725736.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شارك وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة، استكمالا للاحتفال باليوم الوطني للتراث، في افتتاح النشاطات التي نظمتها مدرسة راهبات دير الظهور في دير القمر في ساحة البلدة، وتميزت النشاطات بمعطيات ثقافية توعوية اجاد الطلاب في التعبير عنها.
Advertisement

وقد أثنى سلامة على "سعة اطلاع التلامذة في ما يتعلق بإرثهم الثقافي" .

ثم انتقل وزير الثقافة والوفد المرافق الى مقر مكتب المديرية العامة للآثار في البلدة مطلعا على آلية سير العمل، كما جال على عدد من المواقع الاثرية.

وتوجه وزير الثقافة والوفد المرافق بعد ذلك، الى قصر بيت الدين، لمعاينة احتياجات القصر، بحضور وفدين من رئاسة الجمهورية ووزارة الاشغال، ومن المديرية العامة للآثار.

وقال سلامة: "هدف الجولة هو الاطمئنان على وضع هذا المعلم التاريخي المهم قصر بيت الدين، وللاطمئنان ان هذا القصر يمكن ان تنعقد فيه خلال فصل الصيف جلسات مجلس الوزراء كما جرى العرف تاريخيا منذ الاستقلال، اضافة الى ان وزارة الثقافة والمديرية العامة للاثار بالذات تريد ان تستكمل عملا كبيرا قامت به لترميم ما يجب ترميمه في القصر، ان كان في الجزء الرئاسي او الجزء الذي يمكن للجمهور ان يلج اليه".

أضاف: "آمل ان نتوصل بسرعة الى تقدير الانتهاء من كلفة الترميم العام للقصر كي يستعيد هذا المعلم رونقه، ولدينا وعود حقيقية من دول صديقة وشقيقة بأن تساعدنا في هذا الجانب من الترميم لاحد الأماكن الأكثر قربا من قلوب اللبنانيين".

واستكمل وزير الثقافة زيارته الشوفية بتفقد مكتبة بعقلين الوطنية، وكان في استقباله مديرها غازي صعب.

وبعد جولة في أقسام المكتبة وقاعة المحاضرات والمسرح، لفت سلامة الى ان "زيارة اليوم لا تكفي"، واعدا بـ"تخصيص المكتبة بزيارة في الايام المقبلة".
مواضيع ذات صلة
قرار لوزير الثقافة بإعفاء زوار المتحف الوطني ومتاحف وقصر بيت الدين من رسم الدخول ليوم غدّ
lebanon 24
20/05/2025 20:27:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"بيت الشباب والثقافة" اختتم موسمه الثقافي باحتفالية جائزة الياس أبو شبكة
lebanon 24
20/05/2025 20:27:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"كلو مسموح" لكارول سماحة الى مهرجانات بيت الدين
lebanon 24
20/05/2025 20:27:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل من "بيت المستقبل": الحرب ليست حلاًّ والمؤسسات العادلة ضمانة للسلام
lebanon 24
20/05/2025 20:27:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:21 | 2025-05-20
13:15 | 2025-05-20
13:15 | 2025-05-20
13:13 | 2025-05-20
13:09 | 2025-05-20
13:00 | 2025-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24