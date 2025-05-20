جولة "شوفية"... وزير الثقافة من قصر بيت الدين: وعود حقيقية في ترميمه

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شارك الدكتور ، استكمالا للاحتفال باليوم الوطني للتراث، في افتتاح النشاطات التي نظمتها مدرسة راهبات دير الظهور في دير القمر في ساحة البلدة، وتميزت النشاطات بمعطيات ثقافية توعوية اجاد الطلاب في التعبير عنها.وقد أثنى سلامة على "سعة اطلاع التلامذة في ما يتعلق بإرثهم الثقافي" .ثم انتقل وزير الثقافة والوفد المرافق الى في البلدة مطلعا على آلية سير العمل، كما جال على عدد من المواقع الاثرية.وتوجه وزير الثقافة والوفد المرافق بعد ذلك، الى قصر ، لمعاينة احتياجات ، بحضور وفدين من رئاسة الجمهورية ووزارة الاشغال، ومن للآثار.وقال سلامة: "هدف الجولة هو الاطمئنان على وضع هذا المعلم التاريخي المهم قصر بيت الدين، وللاطمئنان ان هذا القصر يمكن ان تنعقد فيه خلال فصل الصيف جلسات كما جرى العرف تاريخيا منذ ، اضافة الى ان والمديرية العامة للاثار بالذات تريد ان تستكمل عملا كبيرا قامت به لترميم ما يجب ترميمه في القصر، ان كان في الجزء الرئاسي او الجزء الذي يمكن للجمهور ان يلج اليه".أضاف: "آمل ان نتوصل بسرعة الى تقدير الانتهاء من كلفة الترميم العام للقصر كي يستعيد هذا المعلم رونقه، ولدينا وعود حقيقية من دول صديقة وشقيقة بأن تساعدنا في هذا الجانب من الترميم لاحد الأماكن الأكثر قربا من قلوب اللبنانيين".واستكمل وزير الثقافة زيارته الشوفية بتفقد مكتبة بعقلين الوطنية، وكان في استقباله مديرها .وبعد جولة في أقسام المكتبة وقاعة المحاضرات والمسرح، لفت سلامة الى ان "زيارة اليوم لا تكفي"، واعدا بـ"تخصيص المكتبة بزيارة في الايام المقبلة".