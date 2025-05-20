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لبنان

إليكم نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية في قضاء بعلبك

Lebanon 24
20-05-2025 | 10:55
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أعلنت وزارة الداخلية عن صدور نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية للعام 2025  في قضاء بعلبك
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