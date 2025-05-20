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لبنان

عبدالله: لم نتمكن من البت بنقاش التغطية الصحية الإلزامية الشاملة

Lebanon 24
20-05-2025 | 10:58
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 أشار رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النائب بلال عبد الله، بعد جلسة اللجان اليوم إلى أنه "للأسف، للمرة الثانية بند أساسي وضروري وحيوي يحاكي كل الشعب اللبناني. وبسبب التوسع في النقاش من دون أن نتوصل إلى نتيجة ببنود أخرى، لم نتمكن من البت بنقاش التغطية الصحية الإلزامية الشاملة، فهذا النظام أنجزناه في لجنة فرعية على مدى سنة ونصف سنة".
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أضاف: "ألا نحاكي أمر المواطن العادي ونحافظ على كرامته وصحته أعتقد هذا تقصير. ولذلك، تمنيت على نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن تعقد جلسة ببند واحد وتناقش نظام التغطية الصحية الشامل، الذي أخذنا دعم الرؤساء له ويحظى بدعم وزيري الصحة السابق والحالي. وأعتقد أن مقاربة هذا النظام من شأنها أن تؤمن الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي والأمني للمواطن".

وتابع: "نحن في أزمة لم نخرج منها حتى الآن، والشريحة الكبرى من المواطنين تعاني من أجل الحصول على الرعاية الصحية، ومن الضروري في مكان أن يسرع مجلس النواب في مناقشة هذا الملف، ونحن نحرص في اللجنة الفرعية على أن نستمر في هذا الموضوع ونقنع الكتل النيابية بأن الإنجازات التي تقوم بها الدولة اللبنانية إذا لم ترافق بحماية صحة الناس تبقى منقوصة".


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