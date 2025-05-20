رسامني عرض أوضاع البنية التحتية مع زواره

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استقبل وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" ، حسين الجشي وعلي عمار، يرافقهم رئيس على راس وفد من الإتحاد.وتناول اللقاء شؤونا انمائية مناطقية، ولا سيما في ما يتعلق منها بصيانة الطرق وخطوط تصريف مياه الأمطار.وعرض رسامني مع عضو كتلة "الجمهورية القوية" اوضاع البنى التحتية في والشرقي.والتقى الدكتور ، وتناول البحث أهمية التعاون بين والوزارة في القطاعات كافة التي تعنى بها الوزارة.وكان رسامني التقى رئيس مجلس إدارة شركة بيكاسو للوحات الإعلانية انطونيو فنشنتي، وجرى عرض لبعض التي تهم القطاع وتساعد على تنظيم المهنة ضمن إطار التعاون بين الجميع.