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لبنان

رسامني عرض أوضاع البنية التحتية مع زواره

Lebanon 24
20-05-2025 | 11:03
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 استقبل وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" حسن فضل الله، حسين الجشي وعلي عمار، يرافقهم رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية المهندس محمد درغام على راس وفد من الإتحاد.
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وتناول اللقاء شؤونا انمائية مناطقية، ولا سيما في ما يتعلق منها بصيانة الطرق وخطوط تصريف مياه الأمطار.

وعرض رسامني مع عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي اوضاع البنى التحتية في البقاع الشمالي والشرقي. 

والتقى رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، وتناول البحث أهمية التعاون  بين الجامعة اللبنانية والوزارة في القطاعات  كافة التي تعنى بها الوزارة.

وكان رسامني التقى رئيس مجلس إدارة شركة بيكاسو للوحات الإعلانية انطونيو فنشنتي، وجرى عرض لبعض القضايا التي تهم القطاع وتساعد على تنظيم المهنة ضمن إطار التعاون بين الجميع.
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