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لبنان

حمية بحث مع الرئيس بري الملفات الإنمائية والتطورات السياسية الراهنة

Lebanon 24
20-05-2025 | 11:14
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كتب الوزير السابق علي حميه عبر حسابه على منصة "اكس": "ان اللقاء مع دولة الرئيس الاستاذ نبيه بري اليوم، تناول مختلف القضايا الوطنية لا سيما الانمائية منها والمستجدات السياسية والميدانية".
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