عطل يواجه مستخدمي "واتساب" في لبنان... ما القصة؟

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تتمثل المشكلة في اختفاء إشعار الاستماع للرسائل الصوتية. فعند إرسال رسالة صوتية، لم يعد يظهر للمُرسل ما إذا كان الطرف الآخر قد استمع إليها، إذ اختفت العلامة الزرقاء التي كانت تدل على ذلك.وللوقوف على تفاصيل هذه المشكلة، تواصل " " مع الخبير في التحوّل الرقمي وأمن المعلومات، ، الذي أوضح أن التطبيقات تُجري تحديثات دورية تتضمن مزايا جديدة، لكن في بعض الأحيان، كما يحدث حالياً مع مستخدمي واتساب على هواتف آيفون، تظهر بعض الثغرات البرمجية نتيجة هذه التحديثات، ما يؤدي إلى مشاكل تقنية مؤقتة.طمأن المستخدمين، مشيراً إلى أن معالجة هذه الثغرة متوقعة في وقت قريب ضمن تحديث قادم للتطبيق