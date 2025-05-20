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لبنان

عطل يواجه مستخدمي "واتساب" في لبنان... ما القصة؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
20-05-2025 | 11:15
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يشكو عدد من مستخدمي "واتساب" في لبنان، لا سيّما من يملكون هواتف آيفون، من خلل تقني في التطبيق.
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تتمثل المشكلة في اختفاء إشعار الاستماع للرسائل الصوتية.  فعند إرسال رسالة صوتية، لم يعد يظهر للمُرسل ما إذا كان الطرف الآخر قد استمع إليها، إذ اختفت العلامة الزرقاء التي كانت تدل على ذلك.

وللوقوف على تفاصيل هذه المشكلة، تواصل "لبنان 24" مع الخبير في التحوّل الرقمي وأمن المعلومات، رولان أبي نجم، الذي أوضح أن التطبيقات تُجري تحديثات دورية تتضمن مزايا جديدة، لكن في بعض الأحيان، كما يحدث حالياً مع مستخدمي واتساب على هواتف آيفون، تظهر بعض الثغرات البرمجية نتيجة هذه التحديثات، ما يؤدي إلى مشاكل تقنية مؤقتة.

أبي نجم طمأن المستخدمين، مشيراً إلى أن معالجة هذه الثغرة متوقعة في وقت قريب ضمن تحديث قادم للتطبيق
المصدر: "رصد" لبنان 24
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