الوطني الحر: نتمسك بالصوت التفضيلي ونحذر من ضرب التمثيل

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عقدت الهيئة السياسية ل" " إجتماعها الدوري برئاسة فناقشت جدول أعمالها ، واعلنت في بيان انها "أجرت تقييماً شاملاً للإنتخابات البلدية التي جرت في وبيروت، فأبدت إرتياحها للنتائج التي حققها مع الناس والعائلات في البلديات والهيئات الإختيارية وأكدت الإستعداد للمرحلة الأخيرة في الجنوب، وإعتبرت الهيئة أن خيار التيار في إحترام خيارات الناس ودعمها ترك إرتياحاً لدى الأهالي في اعطاء الاستحقاق البلدي طابعه الانمائي العائلي قبل السياسي".كما "سجلت بإيجابية الحرص على المناصفة التي سجلتها التيارات السياسية والروحية في ، ولكنّها اكّدت في الوقت نفسه، على وجوب ايجاد حل دائم لبلدية بيروت في القانون عبر تجزئتها الى احياء بلديّة مع الحفاظ على البلدية الأم فيها".واكد "التيار" تمسكه ب"قانون الإنتخابات النيابية لجهة الإبقاء على صوت تفضيلي واحد وتكريس حق المغتربين في إنتخاب ممثلين عنهم في جميع القارات بما يشكل الدائرة 16 من الدوائر الإنتخابية". وحذر من "أي محاولة لتعديل القانون تؤدي الى ضرب صحة التمثيل وحرمان المغتربين حقهم في التصويت وحقّهم في التمثيل وفي أن ينتخبوا نوابهم من بينهم".