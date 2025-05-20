بالصور.. ختم محلين لسوريين بالشمع الأحمر

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أفادت مندوبة " "، أنّه بناءً لإشارة الاستئنافية في ، قامت دورية من الأمن بإغلاق محلّين يعودان لسوريين في سوق القمح - وتم ختمهما بالشمع الأحمر، وذلك ضمن إطار تنفيذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.