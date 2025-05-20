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لبنان

بالصور.. ختم محلين لسوريين بالشمع الأحمر

Lebanon 24
20-05-2025 | 11:26
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أفادت مندوبة "لبنان24"، أنّه بناءً لإشارة النيابة العامة الاستئنافية في الشمال، قامت دورية من الأمن العام اللبناني بإغلاق محلّين يعودان لسوريين في سوق القمح - التبانة طرابلس وتم ختمهما بالشمع الأحمر، وذلك ضمن إطار تنفيذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
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