تحذير من غبار في الطقس.. ما صحة التوقعات؟

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أكدت مصلحة الأبحاث الزراعية Lari في بيان، أن "لا صحة لما يتم تداوله عن موجة حر وغبار منتظرين لم يشهد مثلهما ".وأشارت إلى أن "الطقس يستمر على حاله ٣٠ درجة على الساحل و٣٢ في ، حتى الأحد المقبل، وترتفع درجات الحرارة الإثنين لتصل الحرارة إلى ٣٢ على الساحل و٣٦ في البقاع، لتعود وتنخفض الثلثاء وتصل إلى ٢٧ على الساحل و٢٨ في البقاع حتى الإثنين في 2 حزيران".(الوكالة الوطنية)