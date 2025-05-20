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لبنان

أعمال إنارة على طريق المطار.. وبيان من قوى الأمن الداخلي

Lebanon 24
20-05-2025 | 12:20
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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ أنّه "ستقوم إحدى الشركات بأعمال إنارة على طريق المطار الممتدة من مبنى الاسكوا لغاية مبنى الميدل ايست، وذلك اعتبارًا من تاريخ الغد 21-5-2025 ولمدة شهر أو أكثر. علمًا ان هذه الاشغال لا تستوجب منع مرور السير او تحويله".
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أضاف البلاغ:" يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".
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