أعمال إنارة على طريق المطار.. وبيان من قوى الأمن الداخلي

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لقوى الامن الداخلي ـ العامة في بلاغ أنّه "ستقوم إحدى الشركات بأعمال إنارة على الممتدة من مبنى الاسكوا لغاية مبنى الميدل ايست، وذلك اعتبارًا من تاريخ 21-5-2025 ولمدة شهر أو أكثر. علمًا ان هذه الاشغال لا تستوجب منع مرور السير او تحويله".أضاف البلاغ:" يرجى من المواطنين الكرام أخذ ، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".