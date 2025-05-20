لائحة "نبض لإعمار كفرشوبا" استنكرت الأخبار المفبركة بحقها

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استنكرت لائحة "نبض لإعمار كفرشوبا" في بيان، "الأخبار المفبركة بحقها، والتي لا تمت للحقيقة بصلة وتتضمن اتهامات باطلة تمسّ صدقيتها ونياتها تجاه أهل بلدتها.ورفضت اللائحة "هذه الاتهامات جملة وتفصيلا"، معتبرة إياها "محاولة يائسة للنيل من بينها وبين أبناء بلدتها، الذين يعرفون جيدا تاريخها و حاضرها والتزاماتها تجاه استقلالية وتطوير البلدة".وأشارت إلى أنها "تقدم رؤية واقعية مبنية على خبرة وإرادة صادقة وخطط مدروسة في مختلف المجالات، من البنية التحتية إلى التنمية المستدامة، ومن دعم الشباب إلى تعزيز والاجتماعية، مستمدة رؤياها ودعمها من رجال أعمال، شبان وشابات مستقلين رسموا خطة تغيرية على مراحل عدة، وبدأت بعض المبادرات تتبلور على أرض الواقع لدعم البنية التحتية".ووعدت بأنها "لن تنجر إلى المهاترات، وستواصل السير على درب الشفافية والعمل، لأن مشروعها هو لأجل الناس، لا ضد أحد".وأكدت "عدم انتمائها إلى أي حزب أو مرجعية حزبية"، مشيرة إلى أنها "لائحة مستقلة مدعومة من رجال أعمال مستقلين من داخل البلدة، على رأسهم رجل الاعمال المغترب قصب الحائز على جوائز عالمية عدة، و لى رأس مجموعة شركات في والشرق الأوسط". (الوكالة الوطنية)