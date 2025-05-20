مسعد عرض مع المدير العام لأمن الدولة تحسين أوضاع المتقاعدين

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وأفاد لمسعد بأن "اللقاء بحث في الأوضاع الأمنية الراهنة وعرض القانون الذي قدمه النائب مسعد والمتعلق بتعديل تعويضات نهاية الخدمة، بهدف تحسين أوضاع المتقاعدين وضمان حقوقهم". (الوكالة الوطنية)