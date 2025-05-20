Advertisement

لبنان

مسعد عرض مع المدير العام لأمن الدولة تحسين أوضاع المتقاعدين

Lebanon 24
20-05-2025 | 12:26
A-
A+
Doc-P-1363368-638833663271454715.png
Doc-P-1363368-638833663271454715.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار النائب شربل مسعد المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندوس.
Advertisement

وأفاد المكتب الإعلامي لمسعد بأن "اللقاء بحث في الأوضاع الأمنية الراهنة وعرض القانون الذي قدمه النائب مسعد والمتعلق بتعديل تعويضات نهاية الخدمة، بهدف تحسين أوضاع المتقاعدين وضمان حقوقهم". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
بري بحث مع وزير الصحة في الاضاع العامة واستقبل المدير العام لامن الدولة وحاكم مصرف لبنان
lebanon 24
21/05/2025 05:00:48 Lebanon 24 Lebanon 24
المدير العام لأمن الدولة تابع المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية
lebanon 24
21/05/2025 05:00:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي استقبل المدير العام لأمن الدولة
lebanon 24
21/05/2025 05:00:48 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء يجمع مدير عام لأمن الدولة اللواء الركن ادكار لاوندس والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله في مكتب محافظ البقاع كمال أبو جودة في سرايا زحلة
lebanon 24
21/05/2025 05:00:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:28 | 2025-05-20
16:32 | 2025-05-20
16:24 | 2025-05-20
16:23 | 2025-05-20
16:14 | 2025-05-20
15:49 | 2025-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24