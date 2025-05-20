في لبنان.. قُتل بسبب صورة بعد الانتخابات البلدية

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قُتل فيصل برصاص مسلحين في حي ناصر ببلدة – ، في حادثة أثارت توتراً واسعاً في المنطقة. كما تضررت منازل تعود لعائلة قصاص خلال إطلاق النار.وأفادت مصادر أمنية لموقع " " أن المعلومات الأولية تشير إلى أن خلفية الجريمة تعود إلى صورة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بعد في البلدة.وقد نُقلت جثة الضحية إلى في ، فيما باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية الفاعلين.