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لبنان

في لبنان.. قُتل بسبب صورة بعد الانتخابات البلدية

Lebanon 24
20-05-2025 | 12:36
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قُتل فيصل محمد زين الدين برصاص مسلحين في حي ناصر ببلدة يونينالبقاع الشمالي، في حادثة أثارت توتراً واسعاً في المنطقة. كما تضررت منازل تعود لعائلة قصاص خلال إطلاق النار.
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وأفادت مصادر أمنية لموقع "لبنان 24" أن المعلومات الأولية تشير إلى أن خلفية الجريمة تعود إلى صورة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الانتخابات البلدية في البلدة.

وقد نُقلت جثة الضحية إلى مستشفى دار الحكمة في بعلبك، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية الفاعلين.
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