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لبنان

سعرها ارتفع... مادة شبه "مقطوعة" من السوق اللّبناني!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
20-05-2025 | 13:00
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لاحظ عدد من المواطنين الذين يسعون لشراء مادة "الترابة" المستخدمة في البناء، أن هذه المادة شبه "مقطوعة" من السوق منذ بداية الانتخابات البلدية والاختيارية.
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وعند التوجه إلى معامل إنتاج الترابة في لبنان، يكون الجواب غالبًا أن المادة غير متوفرة حاليًا.

أحد المواطنين، الذي ينتظر إنهاء بناء شقته، عبّر لـ"لبنان 24" عن استيائه، موضحًا أنه حاول لعدة أيام شراء حوالي 100 طن من الترابة، لكنّه لم يحصل إلا على طن واحد فقط.

وأضاف أن سعر طن الترابة ارتفع بشكل ملحوظ، حيث كان يبلغ قبل الانتخابات حوالي 70 دولارًا، ثم قفز إلى 130 دولارًا خلال أسابيع قليلة، أي بزيادة 50 دولارًا للطن الواحد.

هذا الواقع أثار حيرة واستغراب المواطنين، الذين يواجهون صعوبة في تأمين المادة الأساسية لأعمال البناء.
المصدر: "رصد" لبنان 24
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