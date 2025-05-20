سعرها ارتفع... مادة شبه "مقطوعة" من السوق اللّبناني!

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وعند التوجه إلى معامل إنتاج الترابة في ، يكون الجواب غالبًا أن المادة غير متوفرة حاليًا.أحد المواطنين، الذي ينتظر إنهاء بناء شقته، عبّر لـ" " عن استيائه، موضحًا أنه حاول لعدة أيام شراء حوالي 100 طن من الترابة، لكنّه لم يحصل إلا على طن واحد فقط.وأضاف أن سعر طن الترابة ارتفع بشكل ملحوظ، حيث كان يبلغ قبل الانتخابات حوالي 70 دولارًا، ثم قفز إلى 130 دولارًا خلال أسابيع قليلة، أي بزيادة 50 دولارًا للطن الواحد.هذا الواقع أثار حيرة واستغراب المواطنين، الذين يواجهون صعوبة في تأمين المادة الأساسية لأعمال البناء.