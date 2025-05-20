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لبنان

وزيرة الشباب والرياضة: لبنان عاد بقوة وارادة وطاقة ليلعب دوره كاملا

Lebanon 24
20-05-2025 | 12:56
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شارك لبنان للمرة الاولى بعد غياب طويل في مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الفرنكوفونية، الذي استضافت العاصمة المغربية الرباط نسخة العام ٢٠٢٥.
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وترأست وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان وفد لبنان الذي ضم الخبير الرياضي إبراهيم منسى والخبير الشبابي ادغار بلان، وكان متواجداً إلى جانب وفود وزارية رفيعة من اكثر من ٣٦ دولة.

وفي كلمتها، عبرت بايراقداريان عن شكرها العميق ل"حفاوة وحُسن الاستقبال والتنظيم، الذي يصادف الذكرى الأربعين للمنظمة الفرنكوفونية، ويجسد رغبة المغرب في تعزيز قيم الفرنكوفونية والعلاقات بين دولها".

وقالت: "ان لبنان فتح صفحة جديدة، ساعياً لطيّ مرحلة اقتصادية واجتماعية وانسانية قاسية"، مؤكدة ان "انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة دولة القاضي نواف سلام كانا البداية لمرحلة جديدة في تاريخ لبنان المعاصر".

 اضافت: "اننا نريد كتابة هذه الصفحة بمسؤولية وانفتاح، ونرى ان الشباب يحتل اهمية قصوى في هذا السياق، ويتوجب ان يلعب دوره الطبيعي، وان نساعده في خلق الفرص لصياغة مستقبل كريم، ومن هنا، تأتي رغبة لبنان في المشاركة في انشطة الكونفيجيس، مقتنعاً ان هذه المنصة تشكل رافعة للتواصل والتعاون بين البلدان المنضوية".

واكدت ان "لبنان مستعد للتفاعل ووضع قدراته وإمكاناته وطاقاته في خدمة العمل الجماعي الهادف، وقالت "لبنان عاد بقوة وارادة وطاقة ليلعب دوره كاملا وتتشارك معكم بناء مستقبل افضل لشبابنا". (الوكالة الوطنية)
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