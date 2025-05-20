Advertisement

لبنان

تعيين بول الحامض ممثلًا حصريًا للاتحاد العربي في لبنان وسوريا

Lebanon 24
20-05-2025 | 13:09
A-
A+

Doc-P-1363391-638833687236242909.jpg
Doc-P-1363391-638833687236242909.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن "الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية" التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية – جامعة الدول العربية، في بيان، عن "تعيين الدكتور بول حنا الحامض ممثلًا رسميًا وحصريًا للاتحاد في كل من لبنان وسوريا، وذلك خلال لقاء رسمي جرى في مقر الأمانة العامة للاتحاد في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور الأمين العام للاتحاد الدكتور جمال جمعة مدني".
Advertisement

وشهد الاجتماع "مناقشة سبل التعاون المشترك، وتُوِّج بتفويض رسمي للدكتور الحامض لتمثيل لبنان وسوريا لدى جامعة الدول العربية. كما تم منحه الترخيص الأول من نوعه للبنان كممثل رسمي معتمد ووكيل حصري للاتحاد، على أن يتم إنشاء مقر رسمي للاتحاد في لبنان واعتماد اسم لبنان ضمن المقرات الرسمية للجامعة، في سابقة تعكس تعزيز الدور اللبناني على الساحة العربية في مجال حماية الحياة البرية والبحرية.

كما تم بحث مبادرة استراتيجية تقدم بها الدكتور الحامض، تتضمن مشروع قانون عربي متكامل لتطوير بروتوكولات مشتركة بين مصر ولبنان، بحيث يتولى الحامض الوكالة الحصرية لتنفيذ هذا البرنامج الرائد".

وشارك الدكتور الحامض في لقاء عقد في النادي الدبلوماسي في القاهرة حيث أقيم غداء عمل مهني جرى خلاله استعراض ملفات استراتيجية، أبرزها التشريعات الدستورية والاستشارات القانونية العليا، مع "التأكيد على أهمية تعميق التعاون الثنائي بين لبنان ومصر في المجالات القانونية والدبلوماسية والبيئية". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يعين الدبلوماسي الفرنسي كريستوف بيجو ممثلا خاصا جديدا لعملية السلام في الشرق الأوسط
lebanon 24
21/05/2025 05:01:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة سانا: الرئيس السوري أحمد الشرع يعين عبد القادر الحصرية حاكما لمصرف سوريا المركزي
lebanon 24
21/05/2025 05:01:30 Lebanon 24 Lebanon 24
محمد سامح حامض وزير الرياضة والشباب السوري: تطوير الرياضة السورية يحتاج إلى إصلاح المؤسسات الرياضية وتحديث اللوائح والقوانين
lebanon 24
21/05/2025 05:01:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تعيين الشيخ أسامة الرفاعي مفتيا للجمهورية العربية السورية رفقة 14 عضوا في هيئة الإفتاء
lebanon 24
21/05/2025 05:01:30 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:28 | 2025-05-20
16:32 | 2025-05-20
16:24 | 2025-05-20
16:23 | 2025-05-20
16:14 | 2025-05-20
15:49 | 2025-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24