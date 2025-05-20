تعيين بول الحامض ممثلًا حصريًا للاتحاد العربي في لبنان وسوريا

أعلن "الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية" التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية – جامعة الدول العربية
، في بيان، عن "تعيين الدكتور بول حنا الحامض ممثلًا رسميًا وحصريًا للاتحاد في كل من لبنان
وسوريا، وذلك خلال لقاء رسمي جرى في مقر الأمانة العامة
للاتحاد في العاصمة المصرية القاهرة
، بحضور الأمين العام
للاتحاد الدكتور جمال جمعة مدني".
وشهد الاجتماع "مناقشة سبل التعاون المشترك، وتُوِّج بتفويض رسمي للدكتور الحامض لتمثيل لبنان وسوريا لدى جامعة الدول العربية
. كما تم منحه الترخيص الأول من نوعه للبنان كممثل رسمي معتمد ووكيل حصري للاتحاد، على أن يتم إنشاء مقر رسمي للاتحاد في لبنان واعتماد اسم لبنان ضمن المقرات الرسمية للجامعة، في سابقة تعكس تعزيز الدور اللبناني على
الساحة العربية في مجال حماية الحياة البرية والبحرية.
كما تم بحث مبادرة استراتيجية تقدم بها الدكتور الحامض، تتضمن مشروع قانون عربي متكامل لتطوير بروتوكولات مشتركة بين مصر ولبنان، بحيث يتولى الحامض الوكالة الحصرية لتنفيذ هذا البرنامج الرائد".
وشارك الدكتور الحامض في لقاء عقد في النادي الدبلوماسي في القاهرة
حيث أقيم غداء عمل مهني جرى خلاله استعراض ملفات استراتيجية، أبرزها التشريعات الدستورية والاستشارات القانونية العليا
، مع "التأكيد على أهمية تعميق التعاون الثنائي
بين لبنان ومصر في المجالات القانونية والدبلوماسية والبيئية". (الوكالة الوطنية)