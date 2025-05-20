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لبنان

حريق في مكب النفايات الصناعية بالمدينة الصناعية – صيدا

Lebanon 24
20-05-2025 | 13:13
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اندلع حريق كبير صباح اليوم في مكب النفايات الصناعية في المدينة الصناعية بمدينة صيدا، ما أدى إلى تصاعد كثيف للدخان في سماء المنطقة.
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وسارعت فرق الإطفاء في صيدا والدفاع المدني إلى موقع الحريق.
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