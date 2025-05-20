حريق في مكب النفايات الصناعية بالمدينة الصناعية – صيدا

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اندلع حريق كبير في مكب النفايات الصناعية في المدينة الصناعية بمدينة ، ما أدى إلى تصاعد كثيف للدخان في سماء المنطقة.وسارعت فرق الإطفاء في صيدا والدفاع المدني إلى موقع الحريق.