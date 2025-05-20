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لبنان

بكلمات مؤثرة... "صعب للدراسات" تنعى رئيسة نقابة اتحاد الناشرين في لبنان

Lebanon 24
20-05-2025 | 13:21
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ابرقت مؤسسة "حسن صعب للدراسات والابحاث" معزية برئيسة نقابة اتحاد الناشرين في لبنان سميرة عاصي، وقالت: "ببالغ الحزن والرضا بقضاء الله تعالى تلقينا خبر وفاة السيدة سميرة عاصي رئيسة نقابة اتحاد الناشرين في لبنان، التي قضت معظم عمرها في حمل هموم الناشرين اللبنانيين والعرب والدفاع عن قضاياهم في المحافل العربية والدولية.
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وبرحيل السيدة عاصي يخسر لبنان والعالم العربي قامة مهنية كبيرة، لكن ذكراها العطرة ستبقى بين زملائها والأجيال القادمة.

بإسمي الشخصي وبإسم عائلة المفكر الراحل الدكتور حسن صعب، واسرة "مؤسسة حسن صعب للدراسات والأبحاث"و"مكتبة حسن ونعمت صعب" نتقدّم من حرم دولة الرئيس نبيه برّي السيدة رندا ولجميع إخوتها وأخواتها بواجب التعزية.

سألين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته مع الصالحين والأبرار ويلهم ذويها الصبر والسلوان".
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لبنان

تعازي ووفيات

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