بكلمات مؤثرة... "صعب للدراسات" تنعى رئيسة نقابة اتحاد الناشرين في لبنان

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وبرحيل السيدة عاصي يخسر لبنان والعالم العربي قامة مهنية كبيرة، لكن ذكراها العطرة ستبقى بين زملائها والأجيال .بإسمي الشخصي وبإسم عائلة المفكر الراحل الدكتور حسن صعب، واسرة "مؤسسة حسن صعب للدراسات والأبحاث"و"مكتبة حسن ونعمت صعب" نتقدّم من حرم السيدة رندا ولجميع إخوتها وأخواتها بواجب التعزية.سألين أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته مع الصالحين والأبرار ويلهم ذويها الصبر والسلوان".