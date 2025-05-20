في أجواء الجنوب... هذا ما تفعله إسرائيل مساءً!

أفادت مندوبة " "، مساء اليوم، بأنّ مسيّرات إسرائيلية تحلّق في أجواء كفرتبنيت، ، أرنون، عيتيت، ، برج ، ، باتوليه، وحناوية.

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والقت إسرائيلية 3 قنـابل صوتية في بلدتي البستان و يارين.