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لبنان

في أجواء الجنوب... هذا ما تفعله إسرائيل مساءً!

Lebanon 24
20-05-2025 | 13:27
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، مساء اليوم، بأنّ مسيّرات إسرائيلية تحلّق في أجواء كفرتبنيت، منطقة الحمرا، أرنون، عيتيت، عين بعال، برج الشمالي، البازورية، باتوليه، وحناوية.
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والقت مسيرات إسرائيلية 3 قنـابل صوتية في بلدتي البستان و يارين.
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