توقيف قائمقام الهرمل.. إليكم التفاصيل

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أفادت معلومات " " عن أن أوقفت قائمقام مجددًا، في إطار التحقيقات المتعلقة باختفاء تصاريح عدد من المندوبين خلال .وكان قطايا قد أُخلي سبيله السبت الماضي بعد توقيفه لساعات، وذلك حرصًا على عدم عرقلة العملية آنذاك، إلا أن قرار التوقيف أعيد اليوم للتوسّع في التحقيقات بشأن الملابسات المحيطة بالقضية.