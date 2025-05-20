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لبنان

توقيف قائمقام الهرمل.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
20-05-2025 | 13:43
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أفادت معلومات "لبنان24" عن أن مديرية أمن الدولة أوقفت قائمقام بعلبك طلال قطايا مجددًا، في إطار التحقيقات المتعلقة باختفاء تصاريح عدد من المندوبين خلال الانتخابات البلدية.
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وكان قطايا قد أُخلي سبيله السبت الماضي بعد توقيفه لساعات، وذلك حرصًا على عدم عرقلة العملية الانتخابية آنذاك، إلا أن قرار التوقيف أعيد اليوم للتوسّع في التحقيقات بشأن الملابسات المحيطة بالقضية.
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