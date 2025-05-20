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لبنان

بعد تسببهم بمقتل مواطن... الجيش يداهم ويوقف 3 أشخاص!

Lebanon 24
20-05-2025 | 13:51
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صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
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ضمن إطار ملاحقة مطلقي النار خلال الانتخابات البلدية والاختيارية، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة يونينبعلبك، وأوقفت المواطنين (م.ق.) و(ع.ق.) و(ح.ق.) لإطلاقهم النار على خلفية نتائج الانتخابات، ما أدى إلى مقتل أحد المواطنين.
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