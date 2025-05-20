بعد تسببهم بمقتل مواطن... الجيش يداهم ويوقف 3 أشخاص!

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ضمن إطار ملاحقة مطلقي النار خلال والاختيارية، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من منازل مطلوبين في بلدة – ، وأوقفت المواطنين (م.ق.) و(ع.ق.) و(ح.ق.) لإطلاقهم النار على خلفية نتائج الانتخابات، ما أدى إلى مقتل أحد المواطنين.