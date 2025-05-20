وزير الدفاع عرض مع بخاري ودبور الاوضاع في لبنان والمنطقة

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استقبل اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم، سفير في . وجرى خلال اللقاء عرض لآخر التطورات في لبنان والمنطقة، إضافة إلى البحث في تفعيل التعاون بين البلدين ودرس آليات دعم العمل المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.كما استقبل سفير في لبنان ، الذي نقل تقدير القيادة لمواقف الداعمة لقضية الشعب الفلسطيني، مشيدًا ب"التضحيات التي قدّمها لبنان على مرّ السنوات في سبيل هذه القضية". وشدد السفير دبور على أنّ " في لبنان تحت سقف القانون، مؤكدًا الإستمرار بالتعاون التام مع على مختلف المستويات".والتقى كلا من في الجيش اللواء الركن فادي مخّول، والمدير العام للإدارة في الجيش اللواء الركن ، وتم التطرّق إلى الملفات الإدارية واللوجستية التي تعنى بشؤون المؤسّسة العسكرية.كما التقى أديب وفيليب أبي عقل، وكانت مناسبة للتداول في قضايا ذات صلة بالشأن العام، ولا سيما ما يتعلق بدور في ترسيخ الاستقرار الوطني. (الوكالة الوطنية)