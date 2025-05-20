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لبنان

وزير الدفاع عرض مع بخاري ودبور الاوضاع في لبنان والمنطقة

Lebanon 24
20-05-2025 | 14:00
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استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري. وجرى خلال اللقاء عرض لآخر التطورات في لبنان والمنطقة، إضافة إلى البحث في تفعيل التعاون بين البلدين ودرس آليات دعم العمل المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.
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كما استقبل سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور، الذي نقل تقدير القيادة الفلسطينية لمواقف الدولة اللبنانية الداعمة لقضية الشعب الفلسطيني، مشيدًا ب"التضحيات التي قدّمها لبنان على مرّ السنوات في سبيل هذه القضية". وشدد السفير دبور على أنّ "الفلسطينيين في لبنان تحت سقف القانون، مؤكدًا الإستمرار بالتعاون التام مع السلطات اللبنانية على مختلف المستويات".

والتقى كلا من المفتش العام في الجيش اللواء الركن فادي مخّول، والمدير العام للإدارة في الجيش اللواء الركن محمد الأمين، وتم التطرّق إلى الملفات الإدارية واللوجستية التي تعنى بشؤون المؤسّسة العسكرية. 

كما التقى وزير الدفاع أديب وفيليب أبي عقل، وكانت مناسبة للتداول في قضايا ذات صلة بالشأن العام، ولا سيما ما يتعلق بدور المؤسسة العسكرية في ترسيخ الاستقرار الوطني. (الوكالة الوطنية)
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