Advertisement

لبنان

بعد طعن لاعب البرج خلال مباراة لكرة القدم.. هكذا ردّ نادي الرياضي العباسية

Lebanon 24
20-05-2025 | 14:35
A-
A+
Doc-P-1363431-638833744584858422.png
Doc-P-1363431-638833744584858422.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رد الرياضي العباسية على الأحداث المؤسفة التي حصلت اليوم خلال مباراة الرياضي العباسية والبرج، التي أقيمت على ملعب عباس ناصر، ضمن منافسات سداسية الأواخر في الدوري اللبناني لكرة القدم، والتي حصل خلالها إشكال تعرّض بسببه اللاعب وارطان محمد السباعي لطعنة سكين خطيرة استدعت نقله بشكل عاجل إلى مستشفى جبل عامل لتلقّي العلاج.
Advertisement
 
وقال النادي في بيان:" في البداية ، تتقدم إدارة نادي الرياضي العباسية من الإعتذار لجميع لاعبي واداريي نادي البرج الرياضي الشقيق على الأحداث المؤسفة والغير مبررة التي حصلت اليوم ضمن الأسبوع السابع من بطولة الدوري اللبناني لكرة القدم".

أضاف: "إن نادي البرج الرياضي من الأندية العريقة في كرة القدم اللبنانية وتربطنا مع إدارة علاقة ود واحترام متبادل."

تابع: "وتعقيباً على الإشكال السابق الدي حصل في مباراة الذهاب تم التواصل بين إدارة الفريقين وانتهى الإشكال بين الطرفين حتى أنه قبل بداية المباراة كانت الأمور جميعها إيجابية بين اللاعبين والجهاز الفني والإداري". 

ختم: "عند إنتهاء المباراة حصل ما لم يكن في الحسبان حيث تم الإعتداء على لاعبي نادي البرج الا أن ادارة ولاعبين والحهاز الفني لنادي الرياضي العباسية وبعض الغيورين على الفريق قاموا بالدفاع عن جميع اللاعبين والجهاز الفني والاداري لحماية لاعبي نادي البرج وتم اصابة عدد من لاعبينا والاداريين جراء ذلك". 
 
وفي بيان سابق، كان قد أشار نادي البرج إلى أنّه بعد نهاية المباراة وفوز فريق البرج بنتيجة 1-0،  وبشكل مفاجئ وغير مبرر، تم فتح بوابات الملعب، ما أدى إلى دخول جماهير الرياضي العباسية واعتدائهم على لاعبي فريق البرج بالأسلحة البيضاء والهراوات، مما أسفر عن إصابات متعددة في صفوف اللاعبين. وقد تعرّض اللاعب وارطان محمد السباعي لطعنة سكين خطيرة استدعت نقله بشكل عاجل إلى مستشفى جبل عامل لتلقي العلاج.
مواضيع ذات صلة
كارثة خلال مباراة كرة قدم في لبنان.. طعن لاعب البرج بسكين (فيديو)
lebanon 24
21/05/2025 05:03:05 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: توقف بعض مباريات الدوري الإسرائيلي لكرة القدم عقب إطلاق صاروخ من اليمن
lebanon 24
21/05/2025 05:03:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الرياضي يحجز بطاقة النهائي في بطولة وصل لكرة السلة
lebanon 24
21/05/2025 05:03:05 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز الرياضي على الحكمة بنتيجة 99-92 في بطولة لبنان لكرة السلة
lebanon 24
21/05/2025 05:03:05 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رياضة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:28 | 2025-05-20
16:32 | 2025-05-20
16:24 | 2025-05-20
16:23 | 2025-05-20
16:14 | 2025-05-20
15:49 | 2025-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24