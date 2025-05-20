بعد طعن لاعب البرج خلال مباراة لكرة القدم.. هكذا ردّ نادي الرياضي العباسية

الأحداث المؤسفة التي حصلت اليوم خلال مباراة الرياضي العباسية والبرج، التي أقيمت على ناصر، ضمن منافسات سداسية الأواخر في الدوري اللبناني ، والتي حصل خلالها إشكال تعرّض بسببه اللاعب وارطان لطعنة سكين خطيرة استدعت نقله بشكل عاجل إلى مستشفى لتلقّي العلاج. رد الرياضي العباسية على، التي أقيمت على ناصر، ضمن منافسات سداسية الأواخر في الدوري اللبناني ، والتي حصل خلالها إشكال تعرّض بسببه اللاعب وارطان لطعنة سكين خطيرة استدعت نقله بشكل عاجل إلى مستشفى لتلقّي العلاج.

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في بيان:" في البداية ، تتقدم العباسية من الإعتذار لجميع لاعبي واداريي الشقيق على الأحداث المؤسفة والغير مبررة التي حصلت اليوم ضمن الأسبوع السابع من ".



أضاف: "إن الرياضي من الأندية العريقة في وتربطنا مع إدارة علاقة ود واحترام متبادل."



تابع: "وتعقيباً على الإشكال السابق الدي حصل في مباراة الذهاب تم التواصل بين إدارة الفريقين وانتهى الإشكال بين الطرفين حتى أنه قبل بداية المباراة كانت الأمور جميعها إيجابية بين اللاعبين والجهاز الفني والإداري".



ختم: "عند إنتهاء المباراة حصل ما لم يكن في الحسبان حيث تم الإعتداء على لاعبي نادي البرج الا أن ادارة ولاعبين والحهاز الفني لنادي الرياضي العباسية وبعض الغيورين على الفريق قاموا بالدفاع عن جميع اللاعبين والجهاز الفني والاداري لحماية لاعبي نادي البرج وتم اصابة عدد من لاعبينا والاداريين جراء ذلك".

وفي بيان سابق، كان قد أشار نادي البرج إلى أنّه بعد نهاية المباراة وفوز فريق البرج بنتيجة 1-0، وبشكل مفاجئ وغير مبرر، تم فتح بوابات الملعب، ما أدى إلى دخول جماهير الرياضي العباسية واعتدائهم على لاعبي فريق البرج بالأسلحة البيضاء والهراوات، مما أسفر عن إصابات متعددة في صفوف اللاعبين. وقد تعرّض اللاعب وارطان محمد السباعي لطعنة سكين خطيرة استدعت نقله بشكل عاجل إلى مستشفى جبل عامل لتلقي العلاج.