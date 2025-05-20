وفد من لائحة "نسيج طرابلس" زار ميقاتي: نقدر موقفه الوطني والمسؤول

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زار وفد من لائحة "نسيج " دولة في ، حيث عبّر الوفد عن شكره وتقديره لدولته على موقفه الوطني والمسؤول، البعيد عن الاصطفافات السياسية التي طغت على الأجواء خلال المرحلة .وأكّد الوفد أن موقف بعدم التدخل في الاستحقاق البلدي، وحرصه على إبقاء العملية ضمن إطارها الإنمائي، بعيدًا عن التجاذبات السياسية، هو نهج يُشكر عليه ويعكس رؤيته الوسطية والجامعة التي تحتاجها المدينة في هذه المرحلة المفصلية.وشدّد وفد "نسيج" خلال اللقاء على أن اللائحة مستقلة تمامًا، وتتمتع بقرارها الحر، وتحرص على الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأفرقاء في المدينة، انطلاقًا من قناعتها الراسخة بأن مصلحة طرابلس يجب أن تعلو فوق أي اعتبار سياسي أو فئوي.كما أشار أعضاء الوفد إلى أنهم يعوّلون على حكمة كافة السياسيين والفاعلين في المدينة لمواكبة المرحلة المقبلة، بما يضمن تشكيل مجلس بلدي متجانس وقادر على الإنجاز، يشكّل رافعة حقيقية لطرابلس، من خلال التعاون مع جميع القوى والفعاليات لما فيه مصلحة المدينة وأهلها.