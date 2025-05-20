تحية من الحشيمي لوزيرة التربية على استجابتها السريعة

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وجه النائب تحية إلى وزيرة التربية ريما كرامي على تحركها السريع بعد الاعتداء الذي طاول محيط مدرسة الرسمية، و"حرصها على سلامة التلاميذ والإداريين، في موقف مسؤول يُعبّر عن استشعارها لخطورة الوضع".أضاف: "ولكن أمام الواقع الأمني المتدهور والضغط النفسي الذي يعيشه طلاب من الجنوب إلى ، لا بد من الذهاب أبعد من الإجراءات الموضعية. ومن هنا، أجدد دعوتي إلى لاتخاذ قرار جريء في شأن اعتماد المواد الاختيارية في الامتحانات الرسمية لعام 2025، كخطوة استثنائية في ظرف استثنائي، تُعيد الاعتبار للعدالة التربوية، وتُظهر أن الدولة تقف إلى جانب أبنائها".وختم بيانه: "إنّ الإنصاف اليوم ليس ترفًا، بل واجب وطني وتربوي وإنساني". (الوكالة الوطنية)