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لبنان

تحية من الحشيمي لوزيرة التربية على استجابتها السريعة

Lebanon 24
20-05-2025 | 15:26
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وجه النائب بلال الحشيمي تحية إلى وزيرة التربية ريما كرامي على تحركها السريع بعد الاعتداء الإسرائيلي الذي طاول محيط مدرسة المنصوري الرسمية، و"حرصها على سلامة التلاميذ والإداريين، في موقف مسؤول يُعبّر عن استشعارها لخطورة الوضع".
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أضاف: "ولكن أمام الواقع الأمني المتدهور والضغط النفسي الذي يعيشه طلاب لبنان من الجنوب إلى البقاع، لا بد من الذهاب أبعد من الإجراءات الموضعية. ومن هنا، أجدد دعوتي إلى الوزيرة لاتخاذ قرار جريء في شأن اعتماد المواد الاختيارية في الامتحانات الرسمية لعام 2025، كخطوة استثنائية في ظرف استثنائي، تُعيد الاعتبار للعدالة التربوية، وتُظهر أن الدولة تقف إلى جانب أبنائها".

وختم بيانه: "إنّ الإنصاف اليوم ليس ترفًا، بل واجب وطني وتربوي وإنساني". (الوكالة الوطنية)
  
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