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لبنان

توضيح من "الداخلية" بشأن نتائج الانتخابات الاختيارية في بلدة حوارة

Lebanon 24
20-05-2025 | 15:49
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صدر عن وزارة الداخلية والبلديات البيان التالي: 
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"توضيحاً لنتائج الإنتخابات الإختيارية في بلدة حوارة في قضاء المنية - الضنية، يهمّ وزارة الداخلية والبلديات التأكيد بأن دورها يقتصر عند نهاية العملية الإنتخابية على إعلان النتائج النهائية الرسمية وأسماء المرشحين الفائزين كما وردتها من لجان القيد، وبما أن هذه الأخيرة أبطلت العملية الإنتخابية برمتها في قرية حوارة فإنه يبقى على أصحاب العلاقة مراجعة مجلس شورى الدولة ضمن المهل القانونية".
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