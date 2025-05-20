توضيح من "الداخلية" بشأن نتائج الانتخابات الاختيارية في بلدة حوارة

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صدر عن والبلديات البيان التالي:"توضيحاً لنتائج الإنتخابات الإختيارية في بلدة في قضاء - ، يهمّ وزارة الداخلية والبلديات التأكيد بأن دورها يقتصر عند نهاية العملية الإنتخابية على إعلان النتائج النهائية الرسمية وأسماء المرشحين الفائزين كما وردتها من لجان القيد، وبما أن هذه الأخيرة أبطلت العملية الإنتخابية برمتها في قرية حوارة فإنه يبقى على أصحاب العلاقة مراجعة ضمن المهل القانونية".