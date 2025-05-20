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لبنان

آخر خبر... هذا ما أُعلن بشأن الانتخابات الاختيارية في الصرفند

Lebanon 24
20-05-2025 | 16:14
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اعلنت الماكينة الانتخابية لـ "حركة امل"، في الصرفند، فوز لائحة المخاتير الستة بالتزكية، بعد انسحاب باقي المرشحين.
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