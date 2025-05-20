يوم أمني في مدينة الميناء

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نفذ في يومًا أمنيًا في – ، حيث كثّفت العناصر دورياتها الراجلة وأقامت حواجز تفتيش متنقلة، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في طرابلس والشمال، وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين.يأتي هذا التحرك في سياق الجهود المستمرة لحفظ النظام العام ومكافحة أي مظاهر خارجة عن القانون.