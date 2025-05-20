Advertisement

لبنان

يوم أمني في مدينة الميناء

Lebanon 24
20-05-2025 | 16:23
A-
A+
Doc-P-1363462-638833809722250297.jpg
Doc-P-1363462-638833809722250297.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفذ فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي يومًا أمنيًا في مدينة الميناءطرابلس، حيث كثّفت العناصر دورياتها الراجلة وأقامت حواجز تفتيش متنقلة، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في طرابلس والشمال، وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين.
Advertisement

يأتي هذا التحرك في سياق الجهود المستمرة لحفظ النظام العام ومكافحة أي مظاهر خارجة عن القانون.
مواضيع ذات صلة
إدارة الأزمات الإيرانية: عمليات الإطفاء في ميناء رجائي في مدينة بندرعباس لا تزال مستمرة
lebanon 24
21/05/2025 05:04:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تجدّد الغارات الأميركية على ميناء رأس عيسى النفطي شمالي غرب مدينة الحدَيْدة الساحلية غربي اليمن
lebanon 24
21/05/2025 05:04:03 Lebanon 24 Lebanon 24
العدوان الإسرائيلي استهدف ميناء البيضاء واللواء 110 في مدينة اللاذقية على الساحل السوري (الميادين)
lebanon 24
21/05/2025 05:04:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بالأسماء... هؤلاء هم المرشّحون للإنتخابات البلديّة في مدينة الميناء
lebanon 24
21/05/2025 05:04:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:28 | 2025-05-20
16:32 | 2025-05-20
16:24 | 2025-05-20
16:14 | 2025-05-20
15:49 | 2025-05-20
15:38 | 2025-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24