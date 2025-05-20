في قضاء صور... 20 بلدية تفوز بالتزكية

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1 - بدياس، 2 - ، 3 - دبعال، 4 - الكنيسة، 5 - ، 6 - ، 7 - الحنية، 8 - النفاخية، 9 - بافليه، 10 - بثتيات، 11 - يانوح، 12 - صديقين، 13 - ، 14 - شيحين، 15 - قانا، 16 - الحميري، 17 - دير قانون راس ، 18 - القليلة، 19 - الحلوسية و20 - طورا.وما زالت اللقاءات والإجتماعات بين " " والعائلات في القرى على قدم وساق، للتوصل إلى الإعلان عن المزيد من لوائح التزكية.