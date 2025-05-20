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لبنان

في قضاء صور... 20 بلدية تفوز بالتزكية

Lebanon 24
20-05-2025 | 16:32
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‎20 بلدية فازت فيها لوائح التنمية والوفاء في قضاء صور بالتزكية، حتى الساعة، وهي:
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1 - بدياس، 2 - المنصوري، 3 - دبعال، 4 - الكنيسة، 5 - وادي جيلو، 6 - الجبين، 7 - الحنية، 8 - النفاخية، 9 - بافليه، 10 - بثتيات، 11 - يانوح، 12 - صديقين، 13 - باريش، 14 - شيحين، 15 - قانا، 16 - الحميري، 17 - دير قانون راس العين، 18 - القليلة، 19 - الحلوسية و20 - طورا.

وما زالت اللقاءات والإجتماعات بين "الثنائي الشيعي" والعائلات في القرى على قدم وساق، للتوصل إلى الإعلان عن المزيد من لوائح التزكية.
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