الرصاص الطائش "خطف" حياة محمد ابن الـ 16 عاماً في عكار

توفي الشاب خالد 16 عاماً من بلدة - ، متأثراً بجراحه وذلك بعد إصابته قبل نحو أسبوع برصاص طائش أُطلق ابتهاجاً بنتائج ، وفق ما أفادت مندوبة " ".

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