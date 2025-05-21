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لبنان

الرصاص الطائش "خطف" حياة محمد ابن الـ 16 عاماً في عكار

Lebanon 24
21-05-2025 | 00:23
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توفي الشاب محمد جهاد خالد 16 عاماً من بلدة عين الذهب - عكار، متأثراً بجراحه وذلك بعد إصابته قبل نحو أسبوع برصاص طائش أُطلق ابتهاجاً بنتائج الانتخابات البلدية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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