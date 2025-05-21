"للتذكير فقط": هذا ما فعله سليمان

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قال مصدر سياسي "سيادي" إن كل ما تقوم به الحكومة والعهد اليوم من تعيينات أمنية وإدارية وإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية وتحسين سياسة الخارجية هو عمل جيد، ولكن الأهم هو تحصين لبنان سيادياً من خلال حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم والأعمال الإصلاحية الجذرية، وهذا ما لم يحصل حتى اليوم .وقال: للتذكير فقط فان رئيس الجمهورية الأسبق إستطاع أن ينتزع من جميع الأطراف السياسية "إعلان " في ظل قوة ، فمن الضروري اليوم أن يبادر والحكومة الى حسم الأمور من ناحية ، وألا تطول عملية الحوار بشأن موضوع السيادة ونزع السلاح".