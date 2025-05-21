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لبنان

"للتذكير فقط": هذا ما فعله سليمان

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
21-05-2025 | 01:45
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قال مصدر سياسي "سيادي" إن كل ما تقوم به الحكومة والعهد اليوم من تعيينات أمنية وإدارية وإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية وتحسين سياسة لبنان الخارجية هو عمل جيد، ولكن الأهم هو تحصين لبنان سيادياً من خلال حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم والأعمال الإصلاحية الجذرية، وهذا ما لم يحصل حتى اليوم .
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وقال: للتذكير فقط فان رئيس الجمهورية الأسبق العماد ميشال سليمان إستطاع أن ينتزع من جميع الأطراف السياسية "إعلان بعبدا" في ظل قوة حزب الله، فمن الضروري اليوم أن يبادر العهد والحكومة الى حسم الأمور من ناحية سيادة الدولة ، وألا تطول عملية الحوار بشأن موضوع السيادة ونزع السلاح".
 
المصدر: لبنان 24
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