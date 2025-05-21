مهام مرتقبة للبلديات: إحصاء الاسلحة

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تتداول مصادر معنية منذ مطلع العام الجاري معلومات تفيد بأن البلديات على امتداد الأراضي قد تُكلَّف بمهمّة إحصاء الأسلحة الموجودة ضمن نطاقها الجغرافي، في خطوة تمهيدية لتنظيم عملية ترخيص السلاح.وبحسب المعلومات يُفترض أن ترفع هذه البيانات إلى التي ستتولى إصدار التراخيص بناءً على معايير دقيقة تشمل نوع السلاح ورقمه وصلاحية اقتنائه.ويُنتظر أن يُطرح هذا التوجّه ضمن مسار إصلاحي أشمل لضبط فوضى السلاح المنتشر في البلاد.