في معراب.. لقاء بين جعجع ونيكول الجميل

Advertisement

التقى القوات اللبنانيّة في معراب رئيسة بلدية " - المحيدثة" يرافقها نجلها كريم ، في حضور النائبين ورازي الحاج ومنسق منطقة في الحزب إدي حرّان.وتمحور اللقاء حول نتائج الإنتخابات البلديّة والاختيارية عموماً ولا سيّما في المتن .