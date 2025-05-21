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لبنان

في معراب.. لقاء بين جعجع ونيكول الجميل

Lebanon 24
21-05-2025 | 01:37
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التقى رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع في معراب رئيسة بلدية "بكفيا - المحيدثة" نيكول الجميل يرافقها نجلها كريم ميشال مكتف، في حضور النائبين ملحم رياشي ورازي الحاج ومنسق منطقة المتن الشمالي في الحزب إدي حرّان.
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وتمحور اللقاء حول نتائج الإنتخابات البلديّة والاختيارية عموماً ولا سيّما في المتن الشمالي.
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