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لبنان
الحرارة إلى ارتفاع غداً الخميس... إليكم تفاصيل حال الطقس
Lebanon 24
21-05-2025
|
02:15
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في
المديرية العامة للطيران المدني
ان يكون الطقس غدا، غائمًا جزئيًا الى غائم بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، كما تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد.
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وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة: طقس ربيعي مستقر ورطب نسبيًا يسيطر على
لبنان
والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل ، على أن تعود يوم الخميس إلى الإرتفاع خصوصا فوق الجبال و في الداخل، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيار:
بيروت
بين 18 و 27،
طرابلس
بين 17 و 26،
زحلة
بين 13 و 27 درجة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة .
الخميس: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، كما تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد.
الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، تنخفض درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية بينما تستمر بالارتفاع على الساحل مع رياح ناشطة أحيانا جنوب البلاد.
السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة كما تبقى الرياح ناشطة أحيانا.
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