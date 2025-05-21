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لبنان

في مرجعيون.. كمين محكم يوقع بعصابة تنشط بترويج عملة مزيّفة

Lebanon 24
21-05-2025 | 02:39
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي أنه في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورّطين بمختلف أنواع الجرائم، وتوقيفهم، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي حول قيام عصابة بترويج عملة مزيّفة في بلدات عدّة من قضاء حاصبيا.
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على أثر ذلك، كثّفت هذه المفرزة استقصاءاتها إلى أن توصّلت إلى كشف اثنين من أفراد العصابة وتحديد مكان وجودهما.

بتاريخ 25-4-2025، وبنتيجة المتابعة والرّصد، تمكّنت إحدى دوريّاتها من توقيفهما على متن دراجة آليّة نوع بارت لون أزرق، وذلك بعد أن نصبت لهما كمينًا محكمًا في بلدة عين عربمرجعيون، وهما كلٌّ من:

ع. م. (مواليد عام 1997، سوري)
ز. ع. (مواليد عام ولد 2000، سوري)
ضُبِطَ بحوزتهما مبلغ سبعمائة دولار أمريكي مزيّف وهاتفان خلويّان، كما ضُبِطَت الدّرّاجة.

بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما، وبقيامهما مؤخراً بترويج مبلغ مزيّف في بلدتي ميمس وحاصبيا، وأنّهما يستلمان المبالغ المزيفة من شخصٍ يُدعى:

– ق. أ (مواليد عام 1998، لبناني)

بالتّاريخ ذاته، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من استدراجه وتوقيفه، بكمينٍ محكم، في بلدة الصّويري.

بتفتيشه، ضُبِطَ بحوزته كميّة من مادّة الماريجوانا المخدّرة.

أودع الموقوفون والمضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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