وزير الزراعة: لتمكين التعاونيات الزراعية لأنها السبيل الأمثل لحماية صغار المزارعين

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اشار الى ان إطلاق تحت عنوان "الزراعة نبض الأرض" هي لإحياء القطاع الزراعي، مجددا بإعادة الدور الوطني للزراعة كركيزة للاقتصاد وركن أساسي في .ولفت خلال مشاركته في مؤتمر "الزراعة نبض الأرض"، الى أننا "نرفع الصوت ونسلك درب العمل للزراعة المستدامة وتمويلها والاستثمار فيها ونعمل على تمكين لأنها السبيل الأمثل لحماية صغار المزارعين وتعزيز قدرات المختبرات الوطنية وتطوير شراكات مع المختبرات كافةً في ظل التغيّرات المناخية الحادة وندرة المياه".واضاف "نُطلق عملية رقمية شاملة ونعزّز زراعة الأصناف التنافسية وفق والأصناف الجديدة ونحارب الغش وندعم الأسواق والانتاج اللبناني وإدخال زيت والعسل إلى الأميركية ونعمل على تأسيس شراكات اقتصادية جديدة".