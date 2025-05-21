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لبنان

وزير الزراعة: لتمكين التعاونيات الزراعية لأنها السبيل الأمثل لحماية صغار المزارعين

Lebanon 24
21-05-2025 | 03:46
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اشار وزير الزراعة نزار هاني الى ان إطلاق الحملة الوطنية تحت عنوان "الزراعة نبض الأرض" هي لإحياء القطاع الزراعي، مجددا العهد بإعادة الدور الوطني للزراعة كركيزة للاقتصاد وركن أساسي في مشروع الدولة.
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ولفت خلال مشاركته في مؤتمر "الزراعة نبض الأرض"، الى أننا "نرفع الصوت ونسلك درب العمل للزراعة المستدامة وتمويلها والاستثمار فيها ونعمل على تمكين التعاونيات الزراعية لأنها السبيل الأمثل لحماية صغار المزارعين وتعزيز قدرات المختبرات الوطنية وتطوير شراكات مع المختبرات كافةً في ظل التغيّرات المناخية الحادة وندرة المياه".

واضاف "نُطلق عملية رقمية شاملة ونعزّز زراعة الأصناف التنافسية وفق المعايير الدولية والأصناف الجديدة ونحارب الغش وندعم الأسواق والانتاج اللبناني وإدخال زيت الزيتون والعسل إلى الولايات المتحدة الأميركية ونعمل على تأسيس شراكات اقتصادية جديدة".
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