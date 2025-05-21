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لبنان

بريدي: لنبدأ العمل في بلدية بيروت بعيدًا من السياسة

Lebanon 24
21-05-2025 | 03:52
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قال عضو المجلس البلدي في بيروت إسكندر بريدي في بيان، "بعد انتهاء الحملة الانتخابية وبيانات وزيارات الشكر لا بدّ من بدء العمل لتنفيذ ما وعدنا به ناخبينا من إنماء لبيروت وتنميتها، وأتمنى لا بل سأسعى جاهدًا لنبقى، نحن مكونات لائحة "بيروت بتجمعنا" موحدين لتبقى بيروت جامعتنا. وعلينا وعلى الرغم من الإختلافات السياسية، العمل بعيدًا عن السياسة لننجح في مهامنا البلدية لتكون بيروت عاصمة الفرح والسلام والحياة".
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ختم: "فلنأتِ كلنا في المجلس البلدي ببرامج عملنا لنكون أوفياء لوعودنا من أجل بيروت وأهلها. ولننزع كلنا انتماءاتنا الحزبية لنكون في خدمة لبنان".
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