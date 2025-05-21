بريدي: لنبدأ العمل في بلدية بيروت بعيدًا من السياسة

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قال عضو إسكندر بريدي في بيان، "بعد انتهاء الحملة وبيانات وزيارات الشكر لا بدّ من بدء العمل لتنفيذ ما وعدنا به ناخبينا من إنماء لبيروت وتنميتها، وأتمنى لا بل سأسعى جاهدًا لنبقى، نحن مكونات لائحة " بتجمعنا" موحدين لتبقى بيروت جامعتنا. وعلينا وعلى الرغم من الإختلافات السياسية، العمل بعيدًا عن السياسة لننجح في مهامنا البلدية لتكون بيروت عاصمة الفرح والسلام والحياة".ختم: "فلنأتِ كلنا في ببرامج عملنا لنكون أوفياء لوعودنا من أجل بيروت وأهلها. ولننزع كلنا انتماءاتنا الحزبية لنكون في خدمة ".