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لبنان

رئيس الكتائب التقى رئيس بلدية رومية والمجلس البلدي لبيت شباب

Lebanon 24
21-05-2025 | 03:56
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استقبل رئيس حزب الكتائب النائب سامي رئيس بلدية رومية حنا زينون. والتقى رئيس بلدية بيت شباب موريس غبريل وأعضاء المجلس البلدي.
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وتمنى رئيس الكتائب للمجلسين البلديين التوفيق في عملهما، مشدداً على "ضرورة تقديم نموذج متقدم في العمل البلدي خدمة للبلدتين وأهلهما".
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