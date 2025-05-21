رئيس الكتائب التقى رئيس بلدية رومية والمجلس البلدي لبيت شباب

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استقبل رئيس رئيس بلدية رومية . والتقى رئيس بلدية بيت شباب موريس غبريل وأعضاء .وتمنى رئيس للمجلسين البلديين التوفيق في عملهما، مشدداً على "ضرورة تقديم نموذج متقدم في خدمة للبلدتين وأهلهما".