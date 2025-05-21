قطع أوتوستراد الصرفند.. إليكم السبب

قام عدد من صيادي الأسماك بقطع اوتوستراد وذلك احتجاجا على قرارات التي اتخذتها مؤخرا في اطار تنظيم صيد السمك، وفق ما أفادت مندوبة " ".

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ولاحقا تم إعادة فتح الأوتوستراد أمام السيارات.