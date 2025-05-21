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لبنان

قطع أوتوستراد الصرفند.. إليكم السبب

Lebanon 24
21-05-2025 | 04:22
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قام عدد من صيادي الأسماك بقطع اوتوستراد الصرفند وذلك احتجاجا على قرارات وزارة الزراعة التي اتخذتها مؤخرا في اطار تنظيم صيد السمك، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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ولاحقا تم إعادة فتح الأوتوستراد أمام السيارات. 
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