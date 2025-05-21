التحضيرات تتسارع للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة الجنوب

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تتسارع خطوات تحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية نحو وضع اللمسات الأخيرة لجهوزيتها قبل يومين من اداء الاستحقاق المقرر يوم السبت المقبل في 24ايار الحالي ، بعدما أنجزت طلبات الترشح للمتقدمين للانتخابات على مستوى وقرى قضائها ، واستتبعته باستقبال طلبات المرشحين لفئة اعضاء الهيئة الاختيارية، لاستكمال العدد المطلوب وفقاً للمقاعد ، يومي الاثنين والثلاثاء الذي أسدل ستاره بالامس على انقضاء المهلة الرسمية لاستقبال المرشحين بحلول الثانية عشرة من منتصف الليل بعدد بلغ 100متقدم.وعلى وتيرة متسارعة بدأ فريق موظفي المحافظة منذ يوم الاثنين بتسليم التصاريح لمندوبي المرشحين التي سجلت حتى ليل أمس الثلاثاء اعطاء 2038 تصريحاً، ويستمر منحها إلى يوم الجمعة .تزامناً يستمر استقبال طلبات انسحاب المرشحين، الذين لم يزيد عددهم في مدينة صيدا عن 15 متراجعاً من أصل 111 مرشحاً.