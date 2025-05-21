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لبنان

التحضيرات تتسارع للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة الجنوب

Lebanon 24
21-05-2025 | 04:41
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تتسارع خطوات تحضيرات محافظة الجنوب للانتخابات البلدية والاختيارية نحو وضع اللمسات  الأخيرة لجهوزيتها قبل يومين من اداء الاستحقاق المقرر يوم السبت المقبل في 24ايار الحالي ، بعدما أنجزت طلبات الترشح للمتقدمين للانتخابات على مستوى صيدا وقرى قضائها ، واستتبعته باستقبال طلبات المرشحين  لفئة اعضاء الهيئة الاختيارية، لاستكمال العدد المطلوب وفقاً للمقاعد ،  يومي الاثنين والثلاثاء الذي أسدل ستاره بالامس على انقضاء المهلة الرسمية لاستقبال المرشحين بحلول الثانية عشرة من منتصف الليل بعدد بلغ  100متقدم.  
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وعلى وتيرة متسارعة بدأ فريق موظفي المحافظة منذ يوم الاثنين بتسليم التصاريح لمندوبي المرشحين التي سجلت حتى ليل أمس الثلاثاء اعطاء 2038 تصريحاً،  ويستمر منحها  إلى يوم الجمعة . 

تزامناً يستمر استقبال طلبات انسحاب المرشحين، الذين لم يزيد عددهم في مدينة صيدا عن 15 متراجعاً من أصل 111 مرشحاً.
 
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